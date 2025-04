Casteggio, spaccio di cocaina: arrestati due giovani di 22 e 25 anni

Casteggio (Pavia), 9 aprile 2025 - Due giovani arrestati in flagranza di spaccio di cocaina.

I carabinieri di Voghera, durante un'attività di controllo nel centro cittadino di Casteggio, nella giornata di ieri, martedì 8 aprile, hanno fermato e controllato due giovani stranieri, di 22 e 25 anni. "I militari - spiega la nota dei carabinieri diramata oggi, mercoledì 9 aprile - insospettiti dal conciliabolo in atto con un trentenne italiano, decidevano di controllare i due giovani che, da subito, mostrando un certo nervosismo, tentavano di eludere il controllo di polizia, arrivando finanche ad aggredire i militari operanti".

E' scattata quindi la perquisizione personale dei due sospettati, trovati in possesso di "cocaina e denaro contante, quest'ultimo risultato provento dell'attività di spaccio". Anche l'acquirente è stato identificato e sarà segnalato alla Prefettura "quale assuntore di sostanze stupefacenti con tutte le conseguenze amministrative del caso previste". L'acquisto di droga non è infatti perseguibile penalmente, ma la segnalazione amministrativa comporta una serie di conseguenze, fino al ritiro della patente di guida. La detenzione a fini di spaccio è invece l'ipotesi di reato contestata ai due giovani presunti spacciatori, che sono stati arrestati in flagranza e saranno chiamati a rispondere penalmente dell'accusa davanti all'autorità giudiziaria, dopo che la sostanza sequestrata sarà sottoposta ad analisi per confermare che si tratti effettivamente di cocaina.

Al vaglio anche l'aggressione ai carabinieri, che potrebbe portare all'ulteriore contestazione del reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale. Non risulta però che i militari siano rimasti feriti, dunque non dovrebbero sussistere i presupposti anche per la contestazione di lesioni ai danni dei pubblici ufficiali. Il controllo dei carabinieri della Compagnia di Voghera a Casteggio si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione disposte dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia nell'ambito dei dispositivi che periodicamente vengono aggiornati negli appositi Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.