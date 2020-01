Casteggio (Pavia), 29 gennaio 2020 – I carabinieri forestali e gli ispettori di Arpa Lombardia hanno condotto oggi accertamenti in un’azienda di Casteggio. Le verifiche riguardano un episodio di inquinamento, al quale al momento l’impresa non è direttamente riconducibile, segnalato sin da ottobre 2019 da cittadini e da esponenti politici del territorio. In particolare, poco lontano dalla strada provinciale 35, è stata notata una grossa pozza, su un terreno di proprietà dell’azienda, colma di liquido inquinante.

I tecnici di Arpa Lombardia avevano già effettuato prelievi e avevano rilevato che il PH della sostanza liquida era molto basico, nella pozza era presente in grandi quantità la soda caustica. È stato anche individuato in prossimità un canale di scolo, in cemento, che serve per far defluire l’acqua piovana, ma che potrebbe essere stato utilizzato in maniera inappropriata. In seguito alle segnalazioni sull’accaduto, la Procura di Pavia ha disposto gli accertamenti che sono stati svolti questo pomeriggio. Il canale passa nella proprietà dell’azienda, ma non è escluso che possano esserci degli innesti esterni a monte. Le indagini sono in corso.