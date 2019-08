Casteggio (Pavia), 27 agosto 2019 - Otto persone oggi pomeriggio intorno alle 16 sono rimaste intossicate lievemente in piscina a Casteggio. Tra di loro, anche cinque bambini, di età comprese tra i 5 mesi e 14 anni. La causa esatta dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che sia riconducibile all’introduzione nell’impianto di depurazione di due sostanze incompatibili tra di loro, sembra ipoclorito di sodio e acido solforico. Mescolandosi, hanno provocato una reazione violenta, scaturita in una nube di gas tossico. Gli otto coinvolti hanno accusato mal di testa, irritazione alla gola e al naso, in un caso anche irritazione cutanea. Non è stato necessario il trasporto in ospedale, sono stati sottoposti a test sul posto per rilevare eventuali avvelenamenti, con esito negativo. Sul posto i vigili del fuoco di Voghera, oltre al personale di Arpa Lombardia e dell’Ats di Pavia. I carabinieri stanno indagando per individuare le responsabilità del caso.

© Riproduzione riservata