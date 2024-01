Casei Gerola, due operai al lavoro sulla strada investiti da furgone tamponato: sono gravi

Casei Gerola (Pavia), 22 gennaio 2024 – Un banale tamponamento, ma in prossimità di un cantiere stradale, con il furgone della manutenzione che è stato tamponato e che, per il conseguente sobbalzo in avanti, ha investito i due operai al lavoro. L'incidente, con il relativo duplice infortunio sul lavoro, è successo nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio, poco prima delle 9, sulla Statale 755 nel tratto della circonvallazione di Casei Gerola.

La riferita dinamica dell'investimento ha fatto scattare i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso, con l'invio sul posto di due ambulanze e dell'auto medica con rianimatore a bordo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, con poi il coinvolgimento degli ispettori di Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.

I feriti coinvolti sono stati complessivamente quattro, ma quelli in condizioni più gravi sono i due operai investiti, mentre erano impegnati in lavori di manutenzione sulla strada. Risultano dipendenti di una ditta locale che stava eseguendo i lavori per conto dell'ente gestore della strada. Sono stati entrambi trasportati con le ambulanze in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni serie ma per fortuna non in pericolo di vita.