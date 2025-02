Case popolari, 25 alloggi da assegnare

È aperto e lo sarà fino alle 12 del 20 marzo il nuovo bando per l’assegnazione di 25 alloggi popolari da parte dei Comuni di Pavia e di Travacò Siccomario e di Aler Pavia-Lodi. Una boccato d’ossigeno per le 660 famiglie in attesa di una casa. Gli appartamenti che saranno disponibili saranno di diversa metratura, dai 39 agli 86 metri quadri.

Gli alloggi si trovano in via Ramazzotti, via Brusoni, via Tavazzani, via dei Liguri e nel rione Scala. Possono presentare la domanda i nuclei familiari composti da una sola persona con una soglia patrimoniale di 22mila euro e quelli con due o più componenti che hanno una soglia patrimoniale di 16mila euro + 5miòa per il parametro della Scala di equivalenza. Inoltre è necessaria l’assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, sia stata dichiarata la decadenza o sia stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione. Importante anche che la famiglia non abbia occupato abusivamente un alloggio e non sia proprietario di beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero.

"È preferibile farsi aiutare sia nella compilazione che nell’invio – ha spiegato l’assessore alle politiche abitative Francesco Brendolise (nella foto) –, non perché sia complicato, ma perché è meglio non sbagliare i passaggi". Al momento della domanda si può indicare quale appartamento si preferisce e visionarlo nella speranza che venga assegnato. M.M.