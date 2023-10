Carte d’identità attese per mesi: "Pochi addetti"

Quattro mesi per avere l’appuntamento in Comune per il rinnovo della carta d’identità. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato un’interrogazione al sindaco dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Per la minoranza "il problema è particolarmente sentito anche perché, a sua volta, ne genera altri a effetto cascata". Tra i centri limitrofi, la carta d’identità può essere richiesta anche a un Comune diverso da quello di appartenenza, ma solo Motta Visconti è in grado di fissare appuntamenti per dicembre.

"Si tratta essenzialmente di carenza di personale – è la prima spiegazione del sindaco Andrea Ceffa – Le postazioni attive sono oggi due su tre. Capita che gli addetti arrivino, vincano un concorso e si trasferiscano. Così si accumulano gli arretrati. Stiamo pensando ad aperture straordinarie il sabato mattina per i casi di grande urgenza comprovata".

U.Z.