Cantieri dentro le scuole. Disagi a primaria e materna

VIGEVANO (Pavia)

Un cantiere non solo vicino, ma dentro la scuola. È la situazione con cui devono convivere i piccoli alunni della scuola elementare “Anna Botto“ e quelli della confinante scuola d’infanzia “Santa Maria delle Vigne“ di via Santa Maria. Oltre ai danni provocati dall’ondata di maltempo di fine agosto, un albero si è abbattuto, danneggiandola, sulla palestra che non è comunque utilizzabile perché contiene parti in amianto, ci sono ora i lavori per la realizzazione delle nuova mensa che non procedono secondo i tempi previsti. L’opera, 660mila euro il valore complessivo, finanziata dal Pnrr e che servirà i 400 bambini del plesso, deve ancora iniziare. I cantieri erano stati aperti il 28 giugno ma dopo l’allestimento delle recinzioni non c’è stato altro, neppure l’abbattimento del vecchio refettorio e al momento i lavori sono fermi. E se anche dovessero riprendere in tempi brevi dureranno di fatto tutto l’anno scolastico.

Peraltro anche in cortile, per un albero abbattuto dalla forza degli elementi che ha reso pericolante un cornicione, gli spazi fruibili si sono ridotti di molto. Solo qualche settimana fa inoltre una fuga di gas durante dei lavori esterni per la caldaia aveva provocato una fiammata che aveva procurato lievi ustioni ad un operaio e consigliato l’evacuazione dei bambini, per fortuna durata meno di mezz’ora.

Umberto Zanichelli