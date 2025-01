Pavia, il dono dei Re Magi: una calza, dolci e regali a tutti i bambini

Pavia – Come i Re Magi che hanno fatto visita al Bambino portandogli dei doni, il gruppo di Quelli del Natale ha portato regali ai piccoli di oggi. Ieri hanno messo in atto la prima iniziativa di solidarietà dell’anno.

Al bar Il Cupolone di piazza Gaffurio a Pavia è stata presentata la decima edizione di ‘C’è una calza per ogni bambino’ e subito è partita la distribuzione a chi era presente e agli enti caritatevoli che avevano chiesto prodotti per i loro assistiti. Seicento le calze donate, oltre a 100 dolci natalizi, cioccolata, giochi, materiale di cancelleria per gli oratori e i centri di ritrovo in cui oggi e domani sono in programma tombolate e occasioni di divertimento. “Abbiamo anche regalato delle tazze con i protagonisti dei cartoni animati – ha detto Maurizio Niutta, portavoce del gruppo Quelli del Natale – che piacciono tanto ai bambini”.

Alla presentazione dell’iniziativa, oltre a tanti genitori con i loro bambini, era presente anche una delegazione di venezuelani con la loro presidente che ha raccontato come, con i fondi raccolti da una cena di solidarietà organizzata a settembre, siano stato realizzato un serbatoio per la raccolta dell’acqua che ha risolto il problema dell’approvigionamento idrico di una zona del Venezuela. “Abbiamo già portato dolci all’oratorio Santo Spirito – ha aggiunto Niutta – e giochi a Sant’Alessandro per i bambini che in questi giorni parteciperanno alla tombolata. Calze e altri prodotti sono stati portati alla chiesa ucraina di rito bizantino di San Giorgio e all’oratorio del Carmine perché il parroco don Daniele Baldi oggi possa distribuirli dopo la funzione religiosa”.

Come sempre accade dolci sono stati portati anche alle mense di Canepanova e del Fratello, a San Lanfranco e al centro diurno disabili Gerolamo Emiliani. “In accordo con i carabinieri di Belgioioso - ha proseguito Niutta - consegneremo altri dolci e calze ai militari che verranno a ritirarli per portarli agli ospiti del centro Aiuto alla vita di Belgioioso”.