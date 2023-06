La Itp di Bosnasco compie 50 anni: il regalo è un nuovo stabilimento e 25 dipendenti in più

Bosnasco, 29 giugno 2023 – In occasione del 50° compleanno Itp, Industria termoplastica pavese, ha fatto un regalo a tutto il territorio: un nuovo stabilimento per la produzione di uno speciale film per il confezionamento degli alimenti, adatto soprattutto per il confezionamento del riso. L’impianto, unico in Italia nel settore del packaging, ha comportato un investimento di quasi 50 milioni con importanti ricadute per il territorio, tra cui l’assunzione di 25 nuovi addetti.

“Il successo della Lombardia sono gli imprenditori che ogni giorno cercano di migliorare sé stessi e quello che fanno – ha commentato Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico – che giocano in squadra coi loro dipendenti, investendo sul capitale umano". Fondata nel 1972 da Nicola Centonze, Itp produce principalmente film plastici flessibili per il packaging. Con oltre 500 clienti in 6 continenti, impiega 250 persone e ha un fatturato annuo intorno ai 120 milioni. Da sempre impegnata nella ricerca e utilizzo di tecnologie all’avanguardia che consentano di coniugare efficienza dei materiali e sostenibilità ambientale, l’azienda ha acquisito un impianto di ultima generazione per produrre un film plastico più facilmente riciclabile, ideale per il packaging degli alimentari, soprattutto nella grande distribuzione. Ma è anche più sottile (spessore -25%): pur mantenendo le caratteristiche di flessibilità e resistenza, utilizza una minore quantità di materie prime e quindi rende le confezioni più leggere, consentendo di ottimizzare i costi di trasporto e lo spazio in magazzino.

“La plastica è indispensabile, soprattutto nella conservazione degli alimenti – sottolinea Nicola Centonze, attuale presidente di Itp, mentre alla guida ci sono i figli Massimo e Paola – Fin dall’inizio della nostra storia abbiamo adottato le metodologie più avanzate per ridurre l’impatto sull’ambiente, progettando il riciclo fin dalla produzione e impiegandone il meno possibile".