Bornasco (Pavia), 1 agosto 2019 - Sono circa 1.700 metri cubi di rifiuti provenienti da attività edile, stoccati su un'area di 4 ettari. La discarica abusiva è stata trovata a Bornasco, dove sono in corso le operazioni di sequestro guidate dagli ufficiali di polizia giudiziaria di Arpa Lombardia (dipartimento Lodi-Pavia), insieme ai carabinieri della stazione di Siziano, coordinati dal Comando provinciale carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Pavia.

E' la seconda volta, dopo il ritrovamento dello scorso 23 luglio a Pieve del Cairo, che trova così concreta attuazione il protocollo siglato lo scorso 15 maggio tra la Procura e l'Arpa, per l'utilizzo sul territorio pavese del "progetto Savager", che usa immagini satellitari e droni. Proprio dalle riprese dall'alto è emersa l'area verde, di proprietà di un'impresa edile, in cui sono stati stoccati i rifiuti, a prima vista macerie provenienti da attività edile, in parte anche interrati nel suolo oltre che ormai parzialmente ricoperti e quindi nascosti dalla vegetazione.

Sono in corso sia campionamenti dei rifiuti da parte dei tecnici di Arpa, per le conferme sulle tipologie di materiali, sia le indagini per accertare eventuali responsabilità. "Grazie alla sinergia delle forze presenti sul territorio e all'importante collaborazione con la Procura di Pavia - commenta il responsabile dei Controlli attività produttive del dipartimento Arpa di Lodi-Pavia, Fabio Cambielli - è stato possibile unificare gli sforzi facendo controlli mirati e accurati".