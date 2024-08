Bereguardo, il maltempo fa cadere i cartelli sul ponte di barche: tir passa e rovina l’impalcato

Bereguardo (Pavia), 2 agosto 2024 – L’impalcato in legno del ponte di barche già ammalorato e con assi che si staccano, si è ulteriormente deteriorato al passaggio di un tir. Il transito non consentito è avvenuto ieri ed è stato documentato da un residente che ha pure fotografato in quale stato è stato lasciato il collegamento tra la Lomellina e il Pavese, dopo il passaggio del mezzo pesante.

Le assi rovinate dal passaggio del tir

A impedire il transito alla rotonda di Parasacco e a Bereguardo erano stati collocati dei cartelli di divieto che comunicavano agli autisti dei mezzi superiori alle 35 tonnellate l’impossibilità di proseguire percorrendo il ponte.

Con l’ultimo temporale, però, i cartelli sono stati abbattuti e non sono mai stati ricollocati. Di conseguenza, chi guida mezzi pesanti e magari per la prima volta arriva in zona, ignora il divieto. Deve essere accaduto esattamente questo all’autista del tir che è passato sul ponte come Attila.