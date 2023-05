Belgioioso, latitante da 6 anni: i carabinieri lo arrestano in un bar

Belgioioso (Pavia) – Per ben sei anni era riuscito a rendersi irreperibile, sfuggendo così a due ordini di carcerazione, ma alla fine è stato localizzato dai carabinieri e portato in carcere. L'uomo, 56enne di origini marocchine, è stato arrestato ieri, mercoledì 24 maggio, dai militari della stazione di Belgioioso.

È rimasto latitante dal 2017, data del provvedimento del Tribunale di Bergamo, per scontare un cumulo di pena di 3 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione, per reati di droga. I carabinieri della Compagnia di Pavia, evidentemente informati sulla possibilità che l'uomo si nascondesse nel Pavese, hanno avviato quella che definiscono "un'interrotta attività info-investigativa", che ha portato all'esito che il latitante stava cercando di evitare da così tanto tempo.

Il 56enne è stato infatti individuato in un bar a Belgioioso e, confermata la sua identità, arrestato in esecuzione dei due ordini di carcerazione che pendevano a suo carico. Non avrebbe opposto resistenza, forse si aspettava che prima o poi la sua latitanza sarebbe stata interrotta. E dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere pavese di Torre del Gallo, per scontare la condanna, peraltro più breve del periodo di latitanza.