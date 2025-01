Bagni in stazione guasti da tempo: "Inaccettabile"

Da oltre un mese i servizi igienici della stazione non sono fruibili perché guasti senza che esistano comunicazioni sui tempi di riapertura. "È una situazione inaccettabile per una città di oltre 60 mila abitanti – incalza Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico Vigevano Prima di tutto – e per una stazione attraverso la quale transitano ogni giorno migliaia di viaggiatori". "Non è peraltro la prima volta che il disservizio si verifica - aggiunge – e l’assenza di soluzioni aumenta il disagio dell’utenza. Oltre a quello di ordine igienico il perdurare della situazione potrebbe anche favorire episodi di degrado. Per questa ragione chiediamo che gli organismi preposti intervengano in tempi rapidi per dare una soluzione definitiva al problema affinché il servizio venga ripristinato e che si garantisca un minimo di decoro e vivibilità ad una infrastruttura di importanza assoluta per l’intera comunità vigevanese". U.Z.