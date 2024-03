Baby rapinatori all’assalto dei cellulari. Subito catturati

Hanno seminato il panico nella zona della stazione e di piazza della Minerva perché nel giro di pochi minuti l’altro pomeriggio hanno prima minacciato un adolescente e poi buttato a terra un cinquantenne per strappare loro i cellulari. Alla fine, nella nottata, i due rapinatori, un minorenne e un maggiorenne, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Pavia insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile. I giovanissimi, un 16enne e un 19enne, entrambi tunisini già noti alle forze dell’ordine, ospiti di un centro per minori del capoluogo, hanno dapprima avvicinato uno studente di 14 anni di Pavia che hanno fermato in via Folla di Sotto, costringendolo sotto minaccia a consegnare il telefono e pochi euro.

Poi la coppia si è spostata nel sottopasso di piazza della Minerva, dove stava passando un 50enne: lo hanno scaraventato a terra per sottrargli il cellulare. Ma i due banditi non sono riusciti ad andare molto lontano. Grazie alla collaborazione delle vittime, sono stati immediatamente rintracciati dai militari mentre erano ancora in possesso della refurtiva, prontamente riconsegnata ai proprietari. Il rapinatore minorenne è stato accompagnato al Cpa di Milano, mentre il 19enne è stato trasferito a Torre del Gallo.

M.M.