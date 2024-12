Babbo Run. La solidarietà va di corsa

Di corsa o camminando purché non si pensi solo al proprio benessere, ma anche a quello di chi dorme in strada. Un gruppo di colorati Babbi Natale sabato sera calcherà le vie del centro per una gara di 5 chilometri. Una manifestazione sportiva che ha finalità benefiche. "Chiediamo a tutti i partecipanti – ha detto Angela Gregorini, assessora allo sport – di portare un indumento, una coperta, un paio di guanti o una sciarpa, insomma qualcosa di caldo che sarà regalato ai senzatetto". Il ritrovo è alle 19 in Borgo Calvenzano e la partenza sarà alle 19,30 per toccare viale XI Febbraio, l’allea di viale Matteotti, la pista ciclabile di viale Battisti, quindi corso Cavour e Mazzini, via Scopoli e Volta, corso Garibaldi, Strada Nuova per tornare in viale Matteotti e poi in via Nazario Sauro, viale XI Febbraio e piazza Borgo Calvenzano, se si corre, o proseguire da viale Matteotti verso il Naviglio e Martek.Run che con Simona Viola organizza la competizione, se si cammina.

La manifestazione ha una lunga tradizione, è stata sospesa solo negli anni della pandemia. Sempre identiche le finalità che uniscono la voglia di fare sport, tra il patrimonio artistico e culturale della città, alla solidarietà. Anche il vescovo Corrado Sanguineti, in occasione di San Siro, ha sollecitato un’alleanza sociale per la speranza: " Il livello umano di una società e di una città si misura dal posto che hanno i poveri e dall’impegno concorde a ridurre le cause d’impoverimento e a non lasciare nessuno ai margini. Qui entrano in campo scelte politiche ed economiche, ma anche il vissuto quotidiano delle persone per combattere il rischio che continuino a esserci tra noi famiglie e persone che non hanno un’abitazione, né il cibo adeguato per la giornata, nell’indifferenza".

M.M.