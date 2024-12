Autocisterna di Gpl si ribalta nel campo

Un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 lungo la provinciale 193bis tra Zinasco Nuovo e Pieve Albignola. Il conducente, un uomo di 60 anni, è rimasto pressoché illeso. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono dovuti occupare delle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di bonifica. Oltre alle squadre arrivate da Pavia e Mede, sul luogo sono state inviate le squadre Nbcr di Milano, che intervengono in casi di emergenza batteriologica, chimica e radiologica.

A loro è spettato il compito di effettuare il travaso del gas liquido dal mezzo incidentato a una seconda cisterna. Il tratto della provinciale interessato dall’incidente è stato chiuso per consentire le delicate operazioni di travaso. Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

U.Z.