Autobus perde gasolio. Scivola un uomo chiusa la strada

Una lunga scia di gasolio sulle pietre che lastricano Strada Nuova. Il carburante è stato perso ieri poco dopo le 13,30 da un autobus di Autoguidovie e ha imbrattato una delle due vie principali del centro storico dal ponte Coperto fino alla fermata che si trova nei pressi dell’Università. Un uomo di 45 anni è finito sulla scia ed è caduto fortunatamente riportando conseguenze non gravi. Trasportato in ospedale, in Strada Nuova sono arrivati i vigili del fuoco che si sono preoccupati di individuare la perdita. Il carburante, infatti, era fuoriuscito dal serbatoio del bus che è stato fermato. Di conseguenza la polizia locale ha bloccato la strada e gli operai di Asm hanno provveduto a spargere su tutta l’arteria una polvere assorbente.