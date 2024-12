Pavia, auto contromano sulla Tangenziale Ovest. L’allarme lanciato dagli altri automobilisti evita il peggio

Pavia, 26 dicembre 2024 - Un'auto contromano sulla Tangenziale Ovest di Pavia. Avrebbe percorso parecchi chilometri, probabilmente dallo svincolo del rondò del Bennet a San Martino Siccomario fin quasi all'intersezione con il raccordo per Bereguardo, miracolosamente senza causare incidenti. Ma non pochi automobilisti, riusciti a schivarla sulla destra evitando il frontale, hanno lanciato il tempestivo allarme al 112, con le pattuglie delle forze dell'ordine che hanno quindi bloccato e sanzionato l'automobilista.

È successo nella serata di lunedì, 23 dicembre. Anche qualche passeggero che percorreva la stessa tangenziale sulla giusta corsia di marcia, dall'altra parte del guard rail che separa la carreggiata, ha immortalato l'auto che procedeva contromano in un video fatto con il telefonino, che è stato poi condiviso sui social.

Non è purtroppo la prima volta che accade, quasi sempre con l'imbocco dello svincolo d'uscita proprio al rondò di San Martino, nonostante la segnaletica più che chiara e i duplici cartelli del divieto di transito, evidentemente ignorati da chi forse perde il senso dell'orientamento percorrendo la rotatoria e si ritrova inspiegabilmente sulla tangenziale in contromano, con grave pericolo sia per se stesso che per tutti gli altri automobilisti.