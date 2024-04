Auto contro un palo per evitare una nutria

Auto contro un palo, l’altro giorno intorno alle 14, con i vigili del fuoco a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Alla guida una giovane cremasca che stava percorrendo via Risorgimento, che da Palazzo Pignano porta a Scannabue. A un tratto sul lungo rettilineo pare che la guidatrice abbia avvistato una nutria attraversarle la strada. Per evitarla, ha sbandato istintivamente sulla destra. Sfortunatamente proprio in quel punto c’era un palo della luce contro cui la Micra è andata a sbattere, danneggiando macchina e lampione. Di qui la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto e abbattuto del tutto il palo, prima che potesse crollare. Nessun problema per il traffico, scarso vista l’ora. Il veicolo è stato rimosso dall’autosoccorso Rossi di Monte Cremasco.