Tragedia a Morimondo: l’autista del carro attrezzi muore investito durante i soccorsi

Casorate Primo, 24 gennaio 2025 – Michele Dibiase, 56 anni, residente a Casorate Primo, è stato investito da un’auto mentre prestava soccorso col carro attrezzi a un veicolo in panne sul margine della carreggiata.

L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 18.30, nel tratto della provinciale 183 tra Ozzero e Gudo Visconti, a Morimondo. Dibiase, colpito violentemente dall’auto di passaggio, ha riportato traumi gravissimi. Nonostante il trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, il 56enne è deceduto poco dopo il ricovero.

Alla guida del veicolo che lo ha investito c’era un uomo di 37 anni residente nella provincia di Milano, a sua volta portato in ospedale a Rozzano per accertamenti. Le sue condizioni generali non sono apparse gravi, ma il forte stato di shock in cui si trovava ha consigliato le cure.

Ha riferito di non aver visto l’uomo sul ciglio della strada e a seguito dell’impatto si è ribaltato con la sua macchina. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Motta Visconti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente dopo aver raccolto i rilievi sul posto. Una tragica fatalità che solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di chi opera al margine delle strade.