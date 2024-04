Assolombarda in visita: "Il calzaturiero? Un esempio"

Il distretto calzaturiero di Vigevano e della Lomellina e le sue eccellenze, tra tradizione e innovazione, sono state al centro della visita che Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha compiuto nella giornata di ieri alla Fae Project di Gravellona (azienda che produce 10mila paia di suole al giorno, è attiva da quasi 50 anni, ha circa 300 dipendenti e crea anche 600 stampi all’anno) e alla Mosaicon Shoes di Vigevano (realtà costituita nel 1960 e rifondata nel 2013 che sviluppa e produce calzature da donna per alcuni tra i più importanti brand del lusso, realizzando ogni anno oltre 200 nuovi modelli ed ha un nuovo stabilimento di 3.000 metri quadri). Un’occasione per fare il punto sulla situazione attuale del distretto e delineare le sue future traiettorie di sviluppo.

Hanno partecipato la Presidente di Assomac, Maria Vittoria Brustia, e il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. "Fae Project e Mosaicon Shoes sono due imprese che, negli ultimi anni, hanno saputo cambiare, reinventarsi, evolvere nel segno dell’innovazione e con uno sguardo attento alla sostenibilità, in un mercato così complesso come quello legato alla moda", ha affermato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

"Sono due realtà imprenditoriali – ha aggiunto – che rappresentano al meglio l’eccellenza del distretto calzaturiero di Vigevano e della Lomellina. Un distretto che è un ecosistema in evoluzione in grado di attivare più di 1 miliardo di euro di fatturato annuale, con un aumento del +28,5% dal 2019 al 2022". La filiera dietro la "produzione delle calzature, è articolata, complessa, densa di specializzazioni industriali", ha sottolineato Maria Vittoria Brustia, presidente di Assomac. Il distretto vigevanese ha un "grande futuro davanti se noi imprenditori saremo in grado di custodire e tramandare questi preziosi mestieri d’arte che sono quello del calzolaio o dell’orlatrice", ha evidenziato invece Massimiliano Sandri, amministratore unico Mosaicon. "Sono un imprenditore che ha sempre fatto scelte coraggiose e che investe continuamente, alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per la mia azienda" la testimonianza di Renzo Bettin, amministratore unico di Fae Project.

Umberto Zanichelli