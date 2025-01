Assolombarda in lutto. Addio al presidente artefice della fusione di Confindustria Pavia

"Il presidente è stato una figura cardine per la vita e il futuro dell’Associazione". Il Comitato di Pavia, il Team di Presidenza, il direttore della sede di Pavia di Assolombarda Francesco Caracciolo, insieme a tutto il personale della struttura, "esprimono il più profondo dolore per la morte di Nicola de Cardenas (nella foto), presidente della sede di Pavia di Assolombarda". Amministratore delegato della Decsa di Voghera e impegnato anche nel settore vitivinicolo con l’azienda agricola Ruiz de Cardenas di Casteggio, l’imprenditore sessantenne morto domenica nel tragico incidente sugli sci sulle pendici dell’Etna, abitava a Milano, lascia la moglie Sofia e due figli.

"Siamo sconvolti, non abbiamo ancora realizzato" le parole a caldo di Marco Salvadeo, per tanti anni al suo fianco prima in Confindustria Pavia e poi in Assolombarda come presidente di zona per Voghera e Oltrepò. "È stato tra gli artefici, anzi protagonista della fusione" ricorda sempre Salvadeo riferendosi alla fusione con Assolombarda di Confindustria Pavia, di cui de Cardenas è stato l’ultimo presidente dal 2017. "La fusione del 2020 fu un momento molto delicato – ammette Salvadeo – si erano create anche delle tensioni, ma lui con il suo modo di fare “da signore” è sempre riuscito a mediare, a trovare una sintesi che andasse bene per tutti. Io ero stato uno di quelli che avevano “spinto” fin dall’inizio per la sua candidatura alla presidenza, poi abbiamo sempre lavorato a stretto contatto, per tutta la provincia e in particolare per l’Oltrepò".

Tra i fiori all’occhiello del mandato di Nicola de Cardenas in Assolombarda c’è certamente l’anno 2023 di Pavia Capitale della cultura d’impresa, ricordata da Salvadeo anche "per la costante presenza del presidente, che è stato quello che più di tutti si è speso nelle moltissime iniziative, anche nel suo ruolo di rappresentanza". "Abbiamo avuto con lui una collaborazione incredibile per l’anno di Pavia Capitale della cultura d’impresa" ricorda anche Giovanni Merlino, all’epoca commissario straordinario della Camera di commercio di Pavia e ora vicepresidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. "Nel 2023 – dice ancora – sono state organizzate tantissime manifestazioni di altissimo livello. In questi anni ha rappresentato Pavia in Assolombarda in maniera impeccabile. Da amico, ci mancherà".