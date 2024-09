Assalto notturno con l’esplosivo allo sportello del bancomat. Ma poi la gang fugge a mani vuote

MORTARA (Pavia)

Erano in quattro, sono scesi da un’auto di grossa cilindrata e hanno fatto esplodere il bancomat. Ma non sono riusciti a portare via la cassa con i soldi, lasciando però danni ingenti all’interno della filiale della banca Intesa Sanpaolo in piazza Silvabella a Mortara. Solo all’inizio dello scorso luglio, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2, nella stessa piazza era stato preso di mira un altro bancomat, del Banco Desio, ma in quell’occasione i malviventi erano riusciti a portare via le diverse migliaia di euro in contanti che c’erano nella cassa fatta esplodere con le medesime modalità della cosiddetta “marmotta“, per la carica di esplosivo infilata all’interno della fessura dalla quale escono i soldi con uno strumento che ha un’estremità a “coda piatta“. L’altra notte, verso le 3.30 di ieri, invece, l’esplosione ha fatto danni sia allo sportello automatico che all’interno della filiale, senza però consentire ai ladri di portare a termine il loro piano e facendoli quindi fuggire a mani vuote. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, con pattuglie sia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano che della Stazione di Robbio, ma al loro arrivo non c’era più alcuna traccia dei malviventi.

Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso i quattro uomini, con i volti coperti, che dopo l’esplosione, quando si sono resi conto che non riuscivano a prendere i soldi della cassa, sono risaliti sull’auto e si sono dileguati sapendo di aver poco tempo a disposizione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I militari hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili, forse una banda specializzata in simili colpi esplosivi già in azione nella zona in precedenti episodi con le stesse modalità.

Stefano Zanette