Apre il grande presepe dei Sabbioni

Apre oggi alle 9.30 a Crema e resterà in mostra fino al 14 gennaio il grande presepe dei Sabbioni. Situato in via Rossi Martini, la struttura è una grande e monumentale costruzione con trenta stanze sparse su circa 3.000 metri quadri dove si raccontano, con statue a grandezza naturale, brani di vita cremasca oltre ad alcune stanze proprie del presepe, prima tra tutte, la Natività. Ideato 43 anni fa da Giovanni Alghisio, all’inizio constava solo di poche riproduzioni, sempre a grandezza naturale. Poi, con gli anni, Alghisio aveva arricchito il presepe con altre rappresentazioni, aprendolo ogni anno a Natale per chi volesse visitarlo. Dopo la sua morte un comitato di volontari si è incaricato di mantenere viva la tradizione, accogliendo ogni anno le migliaia di visitatori. Il presepe sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 22.

P.G.R.