Anziani maltrattati. A giudizio l’ex titolare di una casa di cura

Rinviato a giudizio l’ex titolare di una casa di cura di Vistarino accusato di maltrattamenti sugli anziani ospiti della struttura. Ieri il Gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha disposto il provvedimento per l’uomo, il trentaquattrenne Paolo Blanchetti, per il quale il dibattimento si aprirà il 10 aprile. Blanchetti si trovava ai domiciliari, la misura cautelare è stata revocata e dunque si trova in stato di libertà. È stata invece assolta una delle due operatrici socio sanitarie indagate, Jessica Di Natale, trentenne, la quale aveva scelto nelle scorse udienze di essere giudicata con rito abbreviato. Invece, ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione Elena Chiratcu, sessantaduenne. La vicenda era venuta a galla nell’autunno del 2022, quando le forze dell’ordine erano intervenute nella struttura di Vistarino ed erano state arrestate cinque persone: oltre al titolare e alle due oss, altre due collaboratrici le cui posizioni però sono state stralciate. Le accuse mosse agli indagati riguardano offese, minacce, atteggiamenti umilianti e denigratori nei confronti degli anziani ospiti della struttura, alcuni dei quali non erano autosufficienti.

Sono state contestate anche le condizioni in cui erano tenuti gli ospiti, per gli inquirenti non erano igienicamente adeguate, inoltre secondo le accuse gli operatori non si sarebbero interessati degli anziani e delle loro cure, servendo in modo irregolare anche i pasti. Undici in tutto le parti offese, nelle scorse udienze erano state ammesse come parti civili quattro di loro, insieme al sindacato pensionati Spi – Cgil sezioni di Pavia e della Lombardia, assistite rispettivamente dall’avvocata Federica Ramaioli e dal legale Alberto Ghidoni.

Nicoletta Pisanu