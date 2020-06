Pavia, 29 giugno 2020 - La richiesta di soccorsi è scattata poco dopo le 13, dalla spiaggia del Ticino in località Canarazzo, sul fiume proprio vicino all'Osteria Maltrainsema, all'ora di pranzo. Un giovane sarebbe stato visto scomparire sott'acqua mentre stava facendo il bagno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le ricerche in acqua e i carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, che stanno ricostruendo l'accaduto. Gli operatori dell'Areu hanno soccorso una ragazza, 22enne, che ha avuto un lieve malore, sconvolta per quanto era appena accaduto al giovane, che era sul Ticino insieme a lei e a un gruppetto di altri amici. Si tratterebbe di un giovane di origini sudamericane, come i molti latinos che frequentano il fiume a Pavia e dintorni.