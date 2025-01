Alla vista degli agenti buttano la droga. Arrestati e allontanati

Hanno provato a liberarsi di due pacchettini con la droga, ma sono stati notati e arrestati. Due uomini di 41 e 30 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, stavano percorrendo via Riviera a Pavia, nel quartiere periferico di San Lanfranco, nel pomeriggio di martedì, quando è transitata una pattuglia della Volante. Alla vista della polizia, hanno gettato a terra due involucri di plastica, ma il loro gesto è stato visto dagli agenti, che hanno quindi proceduto all’immediato controllo. Recuperati i due pacchetti, è emerso che uno conteneva circa un etto di hashish, l’altro 13 grammi circa della stessa sostanza stupefacente. Sono scattati quindi i due arresti in flagranza, per detenzione di droga ai fini di spaccio, con il sospetto che i grammi mancanti dal secondo pacchetto, che probabilmente conteneva anche quello un altro etto di “fumo”, fossero appena stati spacciati. Pur non essendoci prova dell’avvenuta attività di spaccio, solo la detenzione di un simile quantitativo, non giustificabile per uso personale, ha motivato gli arresti, che ieri in Tribunale sono stati convalidati dal Gip, che ha poi rimesso in libertà i due uomini con il divieto di dimora e ingresso a Pavia, almeno fino all’udienza, rinviata al prossimo 25 marzo.

S.Z.