Alessandro Segatori assume la guida dei vigili del fuoco

Passaggio di consegne, ieri al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia. Pier Nicola Dadone, arrivato in viale Campari nel luglio 2020, prima di partire per andare a ricoprire il medesimo incarico a Piacenza ha salutato il suo successore, Alessandro Segatori, appena arrivato a Pavia dalla provincia piemontese di Biella. Nei vigili del fuoco dal 1994, ingegnere 59enne, primo dirigente dal 2019, dal settembre 2021 è stato comandante provinciale a Biella dopo aver ricoperto precedenti incarichi sempre in Piemonte, al Comando di Torino. Nel nuovo ruolo di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pavia Alessandro Segatori subentra a Dadone, tre anni fa arrivato da Crotone e ora partito da Pavia, cambiando ancora Regione, per la confinante provincia di Piacenza.