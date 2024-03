Alessandro Cantoni è il candidato sindaco del centrodestra

Pavia, 21 marzo 2024 – “Da pavese che vive la città, ha lì la sua famiglia, tutta la sua storia e ama la sua città, ho accettato con senso di responsabilità la candidatura a sindaco del centrodestra". Alessandro Cantoni, 58 anni, ex assessore all’istruzione della giunta guidata dal sindaco uscente Fabrizo Fracassi, attualmente consigliere regionale del gruppo Lombardia Ideale e presidente della Commissione ambiente, si divide tra mille impegni e telefonate.

"Serviva un leader univoco - aggiunge - e in poche ore è stata raggiunta l’intesa sul mio nome. Ne sono molto orgoglioso e pronto a mettermi al lavoro perché siamo in ritardo. Il centrosinistra ha trovato il proprio candidato due mesi fa, noi adesso. Ci aspetta una campagna elettorale serrata e veloce. Abbiamo la forza, le idee, le energie per proseguire e consolidare il ruolo di Pavia come punto di riferimento a livello lombardo e nazionale. Ci attendono sfide stimolanti e impegnative. Metteremo in campo competenze ed entusiasmo per affrontarle".

Equilibrio e coesione sono le parole d’ordine di Cantoni che trova una maggioranza in crisi e sfilacciata. "Ho sottolineato che avrei accettato la candidatura - fa notare - solo se si fosse trovata la totale coesione e i corretti equilibri che stavano mancando. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare e intendo ascoltare le esigenze dei cittadini. Se si tengono le porte degli uffici chiuse, si perde il senso della realtà che c’è all’esterno".

Con la scelta del candidato potrebbe sbloccarsi anche l’approvazione del piano di governo del territorio, che si sta trascinando da tempo ed è stata rinviata ad aprile, appena prima che scadano i termini per l’ordinaria amministrazione, in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

"Mette i brividi pensare che tutta la città è ferma per la mancanza di un Pgt – dice – spero che l’amministrazione sappia trovare il giusto compromesso". Fracassi avrebbe voluto continuare il mandato per portare a compimento il lavoro iniziato, ma sul suo nome sono stati posti diversi veti e ieri non ha voluto commentare.

Lo ha fatto un leghista come lui, il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio: "Quella di Cantoni è un’ottima scelta, che rende il centrodestra molto competitivo per le prossime elezioni. Ringrazio Fracassi per il lavoro svolto e sono certo che Cantoni, con la sua esperienza e le sue capacità, saprà valorizzare le cose buone fatte dalla giunta, della quale ha anche fatto parte, e rafforzare l’azione amministrativa negli aspetti in cui invece è apparsa carente in questi anni". Niccolò Fraschini di Pavia Prima, invece, ritiene che Fracassi abbia "mal governato, rivendichiamo con orgoglio di essere stati i primi a batterci affinché non fosse ricandidato".