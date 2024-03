Al mercato arriva la differenziata. Il 99% dei rifiuti è riciclabile

Un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti al mercato. Scatterà

mercoledì 3 aprile e si baserà sulla raccolta differenziata

sinora non adottata. Una scelta necessaria, considerato

che la quantità di rifiuti prodotta dal mercato è pari all’1%

di quella dell’intera città e che aiuterà ad aumentare il dato complessivo che, da anni, non riesce a discostarsi dal 60%. Per questo sono stati individuati tre punti di raccolta dove dovranno essere conferiti i rifiuti già differenziati nei sacchi che gli operatori di Asm forniranno agli ambulanti al momento dell’ingresso nell’area. Nel dettaglio, all’angolo tra viale Manzoni e viale Sforza e a Palazzo Esposizioni potranno essere conferiti carta e plastica; in via Bramante si potrà invece portare tutto l’altro materiale. Secondo i rilievi di Asm i rifiuti del mercato sono per il 35% carta e cartone, il 24 plastica,

il 16 organico, il 15 verde e ramaglie, l’8 legno e l’1% metallo mentre solo un altro 1 per cento è indifferenziato. Quindi

di tutta la massa di rifiuti prodotti dai mercati del mercoledì

e del sabato il 99% è riciclabile.

U.Z.