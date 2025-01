Al Fraschini il Giorno della Memoria. Medaglie d’onore a deportati e familiari

Cerimonia ufficiale per il Giorno della memoria alle 10 di lunedì al teatro Fraschini. Organizzato da prefettura e Comune di Pavia, l’appuntamento al quale parteciperanno le autorità e gli studenti degli istituti superiori pavesi, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Michele Lissia, del prefetto Francesca De Carlini e del presidente della Provincia Giovanni Palli. A seguire l’orazione ufficiale della professoressa Elisa Signori, direttrice dell’Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, e gli interventi del professor Lucio Andreani, delegato Aned Associazione nazionale ex deportati, e dello studente Pietro Bernuzzi, delegato della consulta provinciale degli studenti. Al termine il prefetto consegnerà le medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti.