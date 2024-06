Ai pellegrini il Testimonium della Francigena

Il pellegrino che da oggi arriva a Pavia, presentando la credenziale della Via Francigena con alcune tappe effettuate sul percorso, potrà ritirare il “Testimonium laico della Città di Pavia“. Il documento certifica l’avvenuto passaggio o sosta di chi abbia percorso almeno 100 chilometri a piedi o 200 in bicicletta e sarà rilasciato, oltre che dall’Infopoint di piazza della Vittoria, da tutti gli esercizi commerciali accreditati dal circuito della Via Francigena. I dati rilevati da Terre di mezzo, editore leader nelle guide sui Cammini, evidenziano che nel 2023 per la prima volta i passaporti dei pellegrini hanno superato nel 2023 quota 100mila (101.419), con un incremento del 25% rispetto al 2022 (erano 81.473). Ancora più sensibile l’aumento dei Testimonium. Gli italiani passano da 32.756 nel 2022 a 57.600 nel 2023.

M.M.