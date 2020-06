Giussago (Pavia), 28 giugno 2020 - I carabinieri della Stazione di Certosa di Pavia sono intervenuti nella notte, verso le 3 e mezza, per una lite in famiglia, in un'abitazione di Giussago. Ancora alla presenza dei militari, R.C., 26enne peruviano, proseguiva a scagliarsi contro la convivente, una 27enne pure di origini peruviane anche se nata a Milano, cercando di colpirla a calci e pugni. In evidente stato di ubriachezza, ha rivolto quindi la sua violenza contro i carabinieri che si frapponevano fra lui e la donna. E alla fine è stato bloccato e tratto in arresto, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa dell'udienza di convalida, prevista per domani, è stato posto agli arresti domiciliari, non ovviamente nell'abitazione con la convivente aggredita, ma in una diversa struttura.

© Riproduzione riservata