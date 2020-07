Pavia, 5 luglio 2020 - Un uomo di 56 anni di Pavia e un 72enne di Codogno sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, in seguito a un atterraggio sbagliato di una aereo da turismo nel piccolo aeroporto dell'isola d'Elba, il La Pila a Campo nell'Elba. Il velivolo si è fermato in un fossato ai lati della pista. Il 72enne di Codogno è stato portato in ospedale a Portoferraio per accertamenti, il pavese è invece stati soccorso sul posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale medico e volontario del 118, la squadra anticendio dell'aeroporto di La Pila e la guardia di finanza.

