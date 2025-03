A tu per tu con le aziende. L’esercito di candidati in cerca di occupazione

Tirocinante ufficio di comunicazione, educatore scolastico, ausiliario strutture infanzia, addetto al banco fast-food e addetto alla ristorazione: sono queste le posizioni di lavoro aperte sul territorio. Ieri, in occasione del “Career day job connection 2025“ i possibili candidati sono stati esaminati. Nel 2023 sono state oltre 500 i curriculum ricevuti. L’edizione 2024 ha visto un’ulteriore crescita, con 14 aziende partecipanti che hanno offerto 64 posizioni lavorative. Per la prima volta, sono stati inclusi colloqui per il collocamento mirato, coprendo 26 posti, promuovendo così l’inclusività e le pari opportunità nel mercato del lavoro locale. Per il 2025, l’obiettivo è ampliare ulteriormente la partecipazione aziendale e offrire un numero ancora maggiore di opportunità lavorative. Quello di ieri è stato il primo evento di questa nuova formula. La Provincia conferma così il suo ruolo centrale nell’attuazione di politiche attive per il lavoro e il sostegno all’occupazione, grazie al lavoro dei centri per l’impiego. Con oltre 30mila accessi registrati e più di 7 milioni di euro investiti in potenziamento delle politiche attive del lavoro, il bilancio di fine 2024 dimostra risultati eccezionali sul fronte occupazionale. M.M.