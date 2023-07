17enne sorpreso con panetto di hashish, denunciato per spaccio

Nel marsupio aveva un panetto di hashish, un bilancino di precisione per confezionare le dosi e 50 euro: denunciato per spaccio. Un 17enne è stato sorpreso a scambiare qualcosa con un gruppo di giovani nei Giardini di Porta Serio. Gli agenti della polizia di Stato, che lo tenevano d’occio da tempo, li hanno fermati e perquisiti tutti, trovando la droga. Il minorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e poi rilasciato. La denuncia è stata inviata al Tribunale dei minori di Brescia per l’istruzione del processo.