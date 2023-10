Vinarius, settimana di degustazione nelle enoteche di tutta Italia: protagonisti i vini del Pavese

Pavia - Tutto pronto per la "settimana di degustazione": da lunedì 23 a sabato 28 ottobre i vini pavesi saranno i protagonisti nelle oltre 30 enoteche in tutt'Italia che hanno aderito all'iniziativa di Vinarius, associazione delle enoteche italiane, organizzata insieme a Paviasviluppo, azienda speciale della Camera di commercio di Pavia.

Proprio al territorio pavese era stato infatti assegnato lo scorso gennaio il Premio Vinarius 2023 e ora i vini di eccellenza del territorio premiato vengono proposti in degustazione per questa settimana speciale da Trieste a Catania.

Tra le enoteche aderenti 8 sono in Lombardia: Vino Vino dal 1921, Cotti dal 1952 e Cantine Isola a Milano, Incontri DiVini a Seregno, Stringhetto a Legnano, La Barrique a Cantù, Enoteca CM a Como e Un mondo Divino a Orzinuovi; altre 5 al Nord, 6 al Centro e 11 tra Sud e isole (elenco completo sul sito vinarius.it).

"Siamo orgogliosi di poter continuare nel solco già tracciato dall'associazione Vinarius - sottolinea il presidente Andrea Terraneo - con il Premio Vinarius 2023 e con il viaggio di approfondimento per la promozione del Territorio protagonista, il pavese. Crediamo fortemente in questa iniziativa che porterà i vini del territorio in tour per le enoteche che danno fiducia alla nostra associazione e che hanno aderito all'iniziativa. Sono circa 30 e questo per noi è un grande risultato".

"La partecipazione di 18 aziende vitivinicole dell'Oltrepò a questa settimana di degustazione - aggiunge Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di commercio di Pavia - testimonia la precisa volontà di affermare la qualità delle nostre produzioni a livello nazionale. In tutta la penisola operatori e winelovers potranno apprezzare l'eccellenza delle nostre bollicine".