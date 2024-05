Pavia, una serata di grande blues per l'oncologia pediatrica del San Matteo

Pavia, 25 maggio 2024 – Sarà il teatro Fraschini, domenica 26 maggio, a ospitare alle 20.30 il grande concerto benefico, giunto alla sesta edizione. Protagonista, per il secondo anno, sarà il più famoso bluesman italiano, Fabio Treves che con la Treves Blues Band (Fabio Treves voce e armonica; Alex Kid Gariazzo chitarre, voce, mandolino, ukulele; Gabriele Gab Dellepiane basso; Massimo Serra batteria) festeggia 50 anni di attività.

Insieme alla nota band saliranno sul palco i Lovesick, trio bolognese composto da Paolo Roberto Pianezza (chitarra elettrica e acustica, lap steel, resonator e chitarra Dobro), Francesca Alinovi (contrabbasso con l'aggiunta di un brush pad, una percussione incorporata nel contrabbasso per mantenere il ritmo con una spazzola per batteria) e Alessandro Cosentino (violino e batteria), dalle profonde radici nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni ‘40 e ’50. Impegnati poi anche pavesi The Blue Flames (Martina Fontana voce, Giorgio Pagella basso, Umberto Tomaselli batteria, Roberto De Lotto tastiere, Giorgio Galluzzi e Alessandro Fasoli chitarre), gruppo Hard’n’ blues possente e grintoso.

La serata sarà presentata da Maurizio “Doc Feelgood” Faulisi, deejay di Virgin Radio e in teatro saranno esposti anche i ritratti rock e blues di Carlo Montana. Il biglietto costa 25 euro, il ricavato andrà all’associazione Cell4Kids del reparto di oncologia pediatrica del San Matteo di Pavia.