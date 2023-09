CorriPavia, 3.500 iscritti e tanti corridori per una manifestazione di grande umanità

Pavia, 22 settembre 2023 – Saranno in 3.500 gli iscritti impegnati nei diversi eventi che andranno in scena con la 20esima CorriPavia Half Marathon di domenica 24 settembre. La manifestazione, organizzata da Asd Atletica 100 Torri Pavia, sarà una grande festa e raccoglie spunti per diversi temi che includono socialità, solidarietà, ambiente e un percorso di grande interesse culturale.

Ciascun atleta ha una storia personale che lo ha portato ad allacciare le scarpette ed essere al via proprio di quella manifestazione. Per alcuni, la storia personale si intreccia con quella di altri atleti, speciali, sono gli “Spingitori”, gambe, testa e, soprattutto cuore al servizio della generosità e di chi non può correre sulle proprie gambe. Alla 20esima CorriPavia ci saranno Giacomo, Gianpiero e Marco, tre condottieri che porteranno al traguardo atleti in carrozzina e lungo le strade della città il messaggio che lo sport è e deve sempre più trasformarsi in un’occasione di inclusione.

Giacomo è il papà di Elia, un bambino di 8 anni a cui una malattia virale ha lasciato un segno indelebile, quello di potersi muovere solo in carrozzina. Mentre Elia cresce arriva la pandemia e Giacomo si trova a correre per far del bene al suo corpo e al suo spirito. Correndo incontra Sara e Paolo Vargetto, figlia in carrozzina e padre spingitore che insieme diffondono un messaggio potente, quello dell’inclusione.

Da qui nasce “PuoiComeVuoi”, una sorta di mantra per ricordare a sé stessi e insegnarlo a chi ancora non ha aperto gli occhi, che si può, il come non è così importante e tante volte bisogna inventarselo, ma prima bisogna volerlo. E se lo vuoi, allora puoi correre una mezza maratona e anche una maratona e poi ancora un’altra e un’altra ancora, sempre spingendo Elia sulla sua speciale carrozzina a raccogliere i sorrisi dal pubblico, Elia che è lì davanti di qualche centimetro perché, si sa, i figli devono tagliare il traguardo prima dei padri.

Gianpiero, invece, è un vulcano di entusiasmo, uno spingitore dei MaratonAbili, il gruppo colorato di persone con abilità fisiche miste e un unico grande obiettivo, divertirsi, far divertire e portare testimonianza che lo sport e il divertimento sono un diritto di tutti e sono proprio lì a portata di mano. Gianpiero è spingitore dal 2018, una vocazione che ha preso forma durante una gara. Adesso non è più a caccia di tempi, ma di quella sana fatica che si dimentica mentre la si fa, perché correre con un atleta con abilità diverse dalle proprie significa diventare più ricchi e comprendere che non esistono limiti se non quelli che la nostra mente ci fa vedere.

Domenica al via della CorriPavia, Gianpiero e altri 11 compagni, e quanti vorranno unirsi lungo questo straordinario cammino, correranno al traguardo insieme a 4 atleti speciali, dando nuova linfa ad un moto perpetuo di emozioni.

Marco è uno spingitore doc, impegnato da oltre dieci anni nel trasformare una domenica podistica in un’occasione di gioia e inserimento per ragazzi con disabilità articolare. Sarà a Pavia a spingere Bea, figlia del suo carissimo amico che l’aveva portata al traguardo dell’ultima edizione della CorriPavia, nel 2019, e che gli ha affidato questo incarico, perché lui stesso non può farlo per un infortunio. Sulle strade ci sarà anche la piccolissima sorellina di Bea con la mamma ed il passeggino, tutti insieme con una t-shirt speciale.

Fino alle 19 di oggi è ancora possibile iscriversi in alcuni punti della provincia, domani dalle 15 alle 18 e domenica dalle 7,30 alle 9 al Castello visconteo ci si può iscrivere alla Family Run e Ticimarcia di 10 chilometri, mentre le iscrizioni di In corca verso il benessere sono chiuse