La Pavia di ieri raccontata attraverso i filmini di famiglia: ecco il progetto Cinescatti

Pavia, 16 ottobre 2024 - Creare una nuova memoria condivisa del territorio pavese, grazie al recupero dei vecchi filmini amatoriali in pellicola: è il progetto “Cinescatti: Pavia raccontata dai tuoi film di famiglia”, a cura dell’Archivio Cinescatti di Lab 80 film di Bergamo, archivio regionale degli home movies - i filmini di famiglia - in collaborazione con Comune e Università di Pavia e con il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Regione Lombardia - AESS Archivio di Etnografia e Storia Sociale.

Da lunedì 4 a venerdì 29 novembre chiunque sia in possesso di vecchie bobine, girate da nonni, zii o genitori, può consegnarle allo Spazio cultura del Comune di Pavia, in via Paratici 21: le pellicole saranno affidate alle cure di Cinescatti, perciò restaurate, archiviate e restituite in copia digitale gratuita ai “donatori”, che potranno così facilmente rivedere o scoprire per la prima volta i ricordi filmici della propria famiglia su supporto digitale, oltre che contribuire a un racconto inedito del ‘900 locale.

Raccolta di vecchie pellicole

Può partecipare alla raccolta chiunque sia in possesso di filmati amatoriali e sia residente in città o provincia di Pavia oppure chi risiede in altro luogo ma abbia pellicole che riguardano il territorio. Dopo la consegna delle bobine, i “donatori” potranno scegliere se riavere anche l’originale, oltre alla copia digitale; potranno altrimenti scegliere di lasciare le pellicole alle cure dell’Archivio, che si impegna a conservarle a lungo termine.

Verranno accettati filmati che mostrano momenti di vita quotidiana e famigliare come matrimoni, battesimi e vacanze ma anche eventi collettivi in luoghi pubblici. I formati digitalizzabili sono pellicole 9,5mm Pathé Baby, 16mm, 8mm e Super8 realizzati fino agli anni ‘80; possono essere consegnati anche VHS o altri formati in cassetta se rispettano le condizioni previste dal regolamento di partecipazione.

Il servizio cultura è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Chi è impossibilitato a recarsi fisicamente al punto di raccolta, può chiedere eccezionalmente il ritiro a domicilio chiamando Archivio Cinescatti allo 035 0031267 o scrivendo a cinescatti@lab80.it.