La Bcb incontra il Petrarca Padova in casa: unica missione vincere, ma non sarà facile

Dopo il roboante blitz a Capo d’Orlando, Brianza Casa Basket torna al PalaReds di Bernareggio per l’ultimo match interno dell’anno di regular season contro Petrarca Padova. La squadra di Nazareno Lombardi in chiave quarto posto è pressoché obbligata a vincere sempre da qui alla fine. Per ora l’ambizioso progetto sta funzionando. Petrarca ha appena quattro punti di svantaggio rispetto ai brianzoli. E giustamente il coach non si fida. "Incontriamo la squadra forse più fisica del campionato. Ma non solo perché ha anche qualità tecniche non indifferenti e giocatori esperti, capaci di accendersi da un momento all’altro. Oltre a essere ben allenata da un allenatore di categoria. Non sarà una partita affatto facile. Dovremo fare la nostra solita partita di grossa energia come accaduto nelle ultimissime settimane". Palla a due alle 20.50. Tre ore e mezza (circa) dopo il match di playoff di C Gold tra Romano di Lombardia e Lissone che si gioca sullo stesso campo ma con inizio alle 17.30.

Ro.San.