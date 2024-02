Hockey. Roller Club, straordinari tra Europa e campionato

La svolta della stagione è adesso, nei tre incontri che l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar giocherà in otto giorni. Si inizia sabato con la sfida esterna con il Gamma Innovation Sarzana (ore 21, Centro Polivalente). La partita è l’andata dei quarti di finale della Coppa Wse. Il ritorno sarà al PalaBiassono sabato 16 marzo. Monza è approdata a questa fase della Coppa grazie al doppio successo sugli spagnoli del Noia. Un’impresa che dovrà essere replicata, anche perché il quintetto ligure vanta una tradizione favorevole nei confronti delle stecche brianzole. Lo stesso Sarzana, otto anni fa, eliminò l’Hrcm in Coppa ai tiri di rigore. Mercoledì 21 febbraio l’Hrcm tornerà a giocare per il campionato. A Bassano (ore 18) è in programma il recupero con l’Ubroker. La sfida è tra due pericolanti: Monza è quart’ultima con 20 punti, Bassano ha una lunghezza in più. Sabato 24 febbraio, infine, la squadra allenata da Tommaso Colamaria tornerà al PalaBiassono per contendere all’Indeco Giovinazzo altri punti salvezza pesantissimi. Sabato, intanto, il quintetto allenato da Tommaso Colamaria dovrà comunque cercare di ripartire dopo aver incassato un beffardo stop casalingo per 3 a 2 dal Grosseto, rivale mai battuto dal 2020. "Purtroppo – ammette il giocatore Fran Bielsa – non siamo stati abbastanza precisi. A Sarzana dovremo giocare con cuore e testa".

G.G.