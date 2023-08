Gran Premio di Monza 2023: parcheggi, treni e biglietti. La guida per i tifosi

Monza – Gran premio di Formula 1, pronto il piano parcheggi per chi arriva a Monza in auto. A disposizione 10mila posti suddivisi in 8 aree strategiche della città, alcune collegate al circuito con speciali bus navetta.

Ecco dove sono:

300 i posti nel parcheggio “platino” istituito in Via Grandi a Vedano

istituito in Via Grandi a Vedano 1.600 nel “verde” di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper

di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper 1.000 posti nel parcheggio “gold” interno al Parco

interno al Parco 1.900 in quello “viola” , coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini

, coperto, suddiviso tra il parcheggio in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini 1.300 in quello “marrone” a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus

a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus 2.000 in quello ”blu” in Viale Stucchi che comprende quest’anno anche il parcheggio dell’ex-fiera di Monza

in Viale Stucchi che comprende quest’anno anche il parcheggio dell’ex-fiera di Monza oltre 600 nel parcheggio “arancione” suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto)

suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto) 500 (+ 20 bus) nel parcheggio “rosso” a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati.

Le navette

Saranno 3 le linee di navette in circolazione che, nelle tre giornate, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 21: linea nera per collegare la stazione ferroviaria di Monza al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea blu che dal parcheggio blu in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea viola che dai parcheggi viola (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo).

I biglietti delle navette, che costano 5 euro, sono acquistabili online sul sito di Monza Mobilità (www.monzamobilita.it), attraverso l’applicazione MoveToGp oppure direttamente ai capolinea.

La navetta nera è inoltre acquistabile come biglietto integrato (treno+navetta nera) sui canali di Trenord al costo di 10 euro. È inoltre possibile raggiungere l’autodromo in bicicletta e lasciare la bici in uno dei due parcheggi allestiti a Porta Monza e al Parcheggio Prato di Biassono in via Parco, angolo via Madonna delle Nevi. In treno al Gp.

I treni

Anche quest’anno Trenord ha attivato corse straordinarie e biglietti speciali. Domenica 3, giorno della gara, 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull'App il biglietto, a soli 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord.

I biglietti speciali da tutta la Lombardia e da Milano. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico “Monza Autodromo treno+bus”, che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta “Linea Nera” fino al Gate G dell'Autodromo.

Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l'autodromo con il biglietto speciale “Day Pass GP Monza 2023”, che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco.