Folgore per la salvezza Seregno corre ai ripari

Scende in campo oggi la serie D per concedere qualche giorno di riposo in più ai giocatori in vista della Pasqua. Così non farà la C il cui terz’ultimo turno è fissato per sabato pomeriggio con il Renate impegnato a Mantova. Ma oggi i riflettori sono puntati su Seregno e Folgore Caratese che per dinamiche diverse non se la stanno spassando affatto bene. Quella più in difficoltà sia in termini di classifica sia di trend di risultati è la squadra di Giuliano Melosi che non vince una partita da tempo immemore: da quel 2-0 casalingo sullo Sporting Franciacorta sono trascorsi addirittura 67 giorni, troppi per una squadra che deve salvarsi. E per l’ultima vittoria lontano dal XXV Aprile bisogna risalire al mese di novembre visto che oggi gli azzurri saranno impegnati sul campo del Brusaporto che ha ripetuto ma solo in parte l’ottima stagione scorsa. I bergamaschi sono quinti, in lotta per i playoff e tra le mura amiche hanno un andamento ondivago avendo vinto le ultime due, ma perso le tre precedenti. Ritornerà in panchina Melosi dopo la squalifica, poco confortante la prestazione di sabato col Breno, ma sono troppo poche le frecce nell’arco del tecnico di Saronno per provare a mischiare le carte e provare a invertire il trend. Qualche novità è lecito attendersela nell’undici di partenza. Arbitra Nurckchedy di Caltanisetta.

Seconda trasferta di fila per il Seregno dopo quella di domenica a Milano contro l’Alcione. Oggi alle 15 la squadra di Di Gioia farà visita a Venegono alla Varesina, anch’essa in lotta per la quinta posizione. Il tecnico recupererà dalle squalifiche il centrocampista Panatti e l’attaccante Ortolini ma dovrà fare a meno in difesa di Konate e a centrocampo di Iurato, anche loro appiedati un turno dal Giudice Sportivo. Sulla panchina dei padroni di casa non ci sarà mister Marco Spilli, espulso a Ciserano e squalificato due giornate. Dirige il match il signor Cortale di Locri.

