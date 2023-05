Ballottaggio Nova Milanese, Fabrizio Pagani riconfermato sindaco: sconfitta Elena Maggi

Nova Milanese (Monza), 29 maggio 2023 – Con il 54,90 per cento di preferenze, Fabrizio Pagani si riconferma sindaco di Nova Milanese. Poco più di due ore dopo la chiusura delle votazioni, arrivano i risultati definitivi: il primo cittadino uscente, sostenuto da Partito Democratico, Vivere Nova Pagani Sindaco, Nova Oggi e Domani, Cuore a sinistra per Nova, ha vinto il ballottaggio. Pagani si riconferma così sindaco per i prossimi cinque anni, con 4513 voti.

La «sfidante» Elena Maggi ha ottenuto 3708 voti, pari al 45,10 per cento. La candidata del centrodestra, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ci ha sperato fino all’ultimo, anche grazie all’apparentamento ufficializzato lo scorso 21 maggio con la lista Noi con Andrea Romano sindaco.

Domani la proclamazione e l’investitura del sindaco, entro 10 giorni la convocazione del Consiglio comunale che dovrebbe riunirsi nei dieci giorni successivi. Intanto da domani si lavora anche per la costituzione della giunta.

«Il 55 per cento di preferenze è stato davvero un bel premio. I cittadini di Nova ci hanno apprezzato», il commento di Pagani. «Siamo arrivati al ballottaggio e questa è già stata una soddisfazione - ha sottolineato Elena Maggi -. Abbiamo lottato e creduto fino alla fine, con un centrodestra sempre più compatto e quindi il bilancio è più che positivo».