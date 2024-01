Elezioni in Brianza dopo lo scenario terzo mandato: cosa aspettarsi a Besana e Renate

Sono diversi i comuni che vanno ad elezioni nel cuore della Brianza. L’unico in cui sono già state messe le carte in tavola è quello di Besana Brianza.

Qui il leghista Emanuele Pozzoli con il centrodestra tenta il bis. "Abbiamo tanti progetti in corso da portare avanti come la riqualificazione del centro sportivo e le varie fasi della greenway. Progetti già partiti o che stanno partendo in questi giorni. Molti altri sono ormai pronti e li vedremo realizzarsi nel corso dei prossimi mesi, come un migliore accesso ai servizi comunali. Dall’inizio del mandato non ci siamo mai fermati per migliorare la nostra città. L’esperienza di questi 5 anni sicuramente aiuta per affrontare i prossimi. Rispetto all’inizio oltre ad una maggiore conoscenza tecnica e ho maturato relazioni anche personali con gli altri enti o società di questo ambiente, che mi aiutano nell’espletamento dell’attività amministrativa. Potremo andare ancora più speditamente".

Per il centrosinistra si candida Paolo Gasparetti con la lista Besana per tutti. "Abbiamo una modalità singolare nella quale ognuno esprime le proprie idee arricchendo il confronto. Siamo eterogenei e veniamo da esperienze anche distanti tra loro – dice lo sfidante –. Ciascuno ha avuto la libertà di esprimere una propria interpretazione che proveremo a sintetizzare in questo modo schematico. Immaginiamo e vorremmo vivere all’interno di una comunità pensata per tutti, in cui bambini e nonni, giovani e adulti abbiano opportunità specifiche e spazi dedicati accanto ad occasioni di incontro in cui poter essere reciprocamente funzionali, sperimentando il piacere di sentirsi utili ed apprezzati (ognuno di noi esiste socialmente se è socialmente riconosciuto). Aggiungo che, se tutti si declinasse in base all’età, allora dovremmo impegnarci anche per coloro che non sono ancora nati".

A Veduggio con Colzano per il centrodestra si ricandida l’architetto Luigi Dittonghi (Lega). A Renate, che è un Comune sotto i 5mila abitanti, tenta il tris per il centrodestra il leghista Matteo Rigamonti in nome della continuità. Ad Albiate il sindaco Giulio Enea Redaelli, che potrebbe ricandidarsi, non ha ancora scoperto le sue carte. Nel frattempo, il centrosinistra il 9 febbraio presenterà la candidata o candidato sindaco alla biblioteca.

Anche a Triuggio i giochi sono ancora avvolti nel mistero. Il sindaco Pietro Cicardi dopo due mandati potrebbe ricandidarsi con il nuovo decreto che consente il tris nei comuni fra 5mila e 15mila abitanti. Ma a momento c’è il massimo riserbo. Anche da parte dell’opposizione.