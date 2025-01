La rinascita della Gilera: due milioni in arrivo per costruire ad Arcore l’hangar del futuro

Arcore (Monza e Brianza) – La rinascita della leggendaria Gilera. Dal Pirellone arrivano i 2 milioni tanto attesi per il nuovo Hangar Bestetti: la Regione destina ad Arcore i soldi che mancavano per la metamorfosi del vecchia aviorimessa Falck da riqualificare. Quello di casa è uno dei 12 progetti che nascono da “Accordi di rilancio economico, sociale e territoriale”, sparsi nelle province lombarde.

Obiettivo per tutti, “rendere le aree coinvolte più attrattive per investimenti”, spiega Guido Guidesi. È l’assessore regionale allo Sviluppo economico ad aver ideato la procedura negoziata grazie alla quale arrivano i soldi. Il nuovo hangar sarà un museo, ma non solo: ospiterà una scuola professionale per meccanici e restauro di moto d’epoca, ma in futuro qui si formeranno anche gli addetti del siderurgico. Completeranno il recupero uno spazio espositivo multitasking e un’area food. Tutto in collaborazione con Afol. “L’idea è realizzare un hub polifunzionale che ci permetterà di scrivere un altro pezzo di storia della Brianza che produce e di affiancarlo a una piazza culturale”, spiega il sindaco Maurizio Bono.

Il restyling dell’area è atteso da 30 anni, da quando, cioè, Piaggio chiuse i rubinetti a Gilera. Da allora si pensa al recupero del deposito, a due passi dalla fabbrica dove Mussolini prese lezioni di volo. Grazie ad “HangAr-core“, lo storico marchio motociclistico dei doppi anelli incrociati tornerà così a dare lavoro nella città con la quale il legame non si è mai interrotto. A fianco del Comune, altri due partner di peso: Registro Storico Gilera e Gilera Club. A Palazzo Lombardia il restyling che “coniuga storia, cultura e formazione-occupazione è piaciuto”, racconta il primo cittadino. Per metterlo a terra servivano 9,9 milioni di euro, la parte che mancava, ormai è sicuro, arriverà da Milano. La gestione sarà allargata a privati e associazioni.