Noemi da Bovisio a Sanremo, stregata da Villa Zari: qui il videoclip del suo brano

Bovisio Masciago (Monza Brianza) – Da Bovisio Masciago a Sanremo. Non è passata inosservata la scelta di Noemi di girare il videoclip ufficiale del brano in gara alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana in Villa Zari.

Sabato 1 febbraio la cantante ha trascorso l’intera giornata immersa nelle stanze e nel giardino della storica dimora. Ad accoglierla il proprietario della villa Pier Carlo Lincio con Dario Borgonovo, presidente dell’associazione Il Baule Verde, il cui scopo principale è la tutela, lo studio e la valorizzazione della preziosa e poco conosciuta villa, le cui prime notizie storiche risalgono al 1722. Con loro alcuni volontari che hanno aiutato il proprietario e lo staff nella gestione della giornata.

Noemi a Villa Zari

Il brano, ‘Se t’innamori muori’, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo è accompagnato dal videoclip diretto da Federico Mazzarisi e prodotto da Borotalco.tv. Ritrae Noemi mentre si muove negli spazi di Villa Zari, immersa in un bianco e nero che avvolge l’atmosfera in una dimensione sospesa e senza tempo, proprio come la sensazione di quando si entra nelle stanze. Da fuori, cinta da mura e immersa in un vasto giardino, si cela allo sguardo di chi passeggia per strada. Eppure entrando in Villa Zari, incastonata in un angolo del centro storico di Bovisio Masciago, si ha la sensazione che il tempo si sia fermato. Tre secoli di storia, dove tutto è rimasto come allora: tutti i locali, dalla sala da pranzo al salotto, dalle camere da letto alla cucina, sono così come la famiglia Zari le ha lasciate. Le stanze vuote in cui Noemi cammina si riempiono della potenza graffiante della voce della cantante, mentre i versi struggenti del brano prendono vita.

Un frame del videoclip

Non è la prima volta che la villa viene scelta come set ideale per spot pubblicitari: uno, quello di un famoso cioccolatino, è in onda proprio questi giorni per San Valentino. Nel 2021, il conduttore Daniele Bossari, all’epoca “boss del paranormale“, l’aveva scelta per la sua trasmissione. All’epoca, la produzione l’aveva scelta per la sua rilevanza storico-artistica e le sue peculiarità architettoniche. Nel lungo elenco ci sono anche uno spot per delle valigie, quello per una emittente televisiva straniera sull’Alzheimer, la scelta di una cantante iraniana di ambientare il suo brano in un contesto esclusivo. “Speriamo che da questo videoclip consegua un’importante visibilità per Villa Zari – sottolinea Borgonovo – un luogo ricco di storia del nostro paese e che molte più persone possano avere interesse nel visitarla in futuro. Purtroppo non abbiamo avuto occasione di far conoscere a Noemi Villa Zari raccontandole aneddoti e curiosità. Speriamo di poterlo fare in futuro”. Una curiosità: “Nei crediti del videoclip è stato scritto uno speciale ringraziamento per Villa Zari ma anche per me, non me l’aspettavo e ringrazio pubblicamente per questo pensiero”, conclude il presidente dell’associazione.