Cento eventi in sei giorni all’ombra della Reggia: torna il Festival del Parco di Monza

Monza – Si rinnova l’appuntamento con il Festival del Parco di Monza, giunto alla settima edizione: sei giorni di Festival, dal 13 al 15 e dal 27 al 29 settembre, per oltre 100 eventi tra visite guidate, incontri, laboratori, esposizioni, performance musicali e teatrali, reading poetici, letture animate, camminate naturalistiche, proiezioni di film e documentari e lo Junior Fest, una giornata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie.

I luoghi del festival

Tutte le attività sono pensate e realizzate nel pieno rispetto dei luoghi del Parco. Una manifestazione diffusa che abbraccia, oltre il Parco, diversi luoghi della città, quali i Musei civici, LeoGalleries, il Capitol Anteo SpazioCinema, il Teatro Binario7 e coinvolge oltre 70 realtà, tra istituzioni pubbliche, fondazioni private, associazioni culturali e sponsor.

Protagonisti il Parco, la Reggia e i Giardini Reali intesi come unicum di valore inestimabile, risorsa da preservare e valorizzare, antidoto al cambiamento climatico e alle conseguenti avversità. L’iniziativa è organizzata dal comitato promotore del Festival in stretta collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco e con il Comune il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, vicina al Festival fin dalla prima edizione del 2017.

Gli artisti

Tra gli artisti in cartellone: Omar Pedrini, cantautore e chitarrista ex leader del Timoria, che venerdì 13, sarà protagonista dell’incontro-spettacolo “Cane sciolto. Tra musica e parole”, a cui parteciperanno lo scrittore Federico Scarioni, co-autore di “Cane sciolto”, il romanzo biografia che racconta la vita del rocker, e il cantante Davide Apollo. Venerdì 27 le strade della città saranno invase dalla musica con i Rékupertou, Les Transformateurs Acoustiques e il loro progetto “Recycling Music - Parade musicale”. Un concerto itinerante realizzato con l’ausilio di strumenti musicali alternativi come i bidoni della spazzatura.

Sabato 28 settembre, l’attore, scrittore e youtuber Roberto Mercadini sarà sul palco del Teatro Binario 7 con “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra", monologo per una cittadinanza planetaria, spettacolo che riflette sulla contemporaneità e sul futuro, attraverso il legame tra ecologia ed economia. Tanti gli ospiti chiamati ad affrontare le questioni cruciali del nostro presente e futuro, tre dei quali saranno al festival sabato 28 settembre: Matteo Ward, autore e protagonista della docuserie di Sky, “Junk - Armadi Pieni”, ceo e cofounder dell’agenzia creativa WRÅD. Da anni Ward investiga i costi sociali e ambientali della moda. Dalla moda sostenibile al cambiamento climatico con il professore Stefano Caserini, che al Festival presenterà il suo ultimo libro, “Sex and The Climate”. In programma anche l’incontro con lo scrittore Paolo Giordano sul rapporto tra uomo e natura.

Il festival e la città

Il Festival va in città e il Festival va in Ville Aperte sono i filoni che tessono la trama della manifestazione attraverso la città e il Parco, con incursioni nei campi dell’arte e visite guidate alla scoperta dei luoghi che costituiscono la geografia del Parco: da Villa Mirabello alle cascine e i giardini reali, fino alla scoperta dei luoghi cittadini, lontani geograficamente ma strettamente connessi alla nascita e allo sviluppo dell’unicum monumentale.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla parte naturalistica del Parco; tre i temi principali che legano le visite: “Il Parco un’opera d’arte“ racchiude tutte le attività alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche del Parco di Monza; “Progetti in cammino“ punterà su i progetti e i restauri che si sono susseguiti e che avverranno in futuro; “Da Borgo Monza al Parco“ è dedicato al rapporto fra Monza e il Parco, attraversando la città sulle tracce della storia.

Gli eventi sono quasi tutti gratuiti, tranne quelli nell’ambito di Ville Aperte (8 euro in contanti), la visita guidata ai Musei civici (6 euro) e lo spettacolo serale di e con Roberto Mercadini, sabato 28 (15 euro). Sono gradite offerte per le attività del Festival. Gli eventi sfideranno anche il maltempo, in location alternative. Info, programma e dettagli su www.festivaldelparco.it.