Zero consumo di suolo. Via libera al Pgt green

A Villasanta non sarà più possibile costruire su suolo libero e comunque si spingerà per un’edilizia convenzionata. Zero consumo di suolo: così è stato deciso dalla variante al Pgt approvata dalla giunta uscente guidata dal sindaco Luca Ornago a 10 giorni dalle elezioni amministrative. Lunedì sera – dopo l’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di minoranza che avevano dichiarato la loro contrarietà alla discussione e approvazione di un documento così importante a ridosso dell’appuntamento elettorale, chiedendo invano di annullare la discussione – la variante al Pgt ha ottenuto il via libera. Un Pgt all’insegna del green dove è prevista la costruzione di residenziale libero solo su aree già occupate o dismesse, promuovendo un’edilizia convenzionata e servizi abitativi pubblici e temporanei. Nodo cruciale del documento è il futuro della ex Lombarda Petroli, che ha visto il Comune finire già in Tribunale. "L’approvazione del Pgt permette di confermare definitivamente le destinazioni urbanistiche della ex raffineria, come più volte richiesto all’amministrazione da Regione Lombardia, così da associarle col piano di bonifica in corso e finanziato dai fondi del Pnrr", si legge nella nota del Comune. Nessun futuro di possibile edificazione, ma la conferma del grande corridoio verde non trasformabile e non edificabile che aveva visto Villasanta essere trascinata in tribunale.

Confermata anche la trasformazione dell’area nord in Polo integrato di cooperative sociali, servizi abitativi pubblici, edilizia convenzionata per giovani e anziani, nuove strutture pubbliche, servizi e negozi di vicinato. Ma l’opposizione non risparmia critiche e timori: "Chi diventerà il nuovo sindaco di Villasanta rischia, con questo documento, di dover affrontare ricorsi non solo da parte della Curatela del Tribunale di Monza che aveva già denunciato le estreme limitazioni green, ma anche da parte dei privati che avevano sollevato critiche in merito al Piano. Si rischia di dover rimettere mano al portafoglio e rifare il Pgt: almeno 100mila euro di investimenti su un documento tanto delicato che non era indispensabile approvare proprio a ridosso della fine del mandato", spiega Gianbattista Pini, candidato sindaco della lista di centrodestra Villasanta Civica.